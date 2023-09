Armée - Les hélicoptères NH90 seront maintenus en service au-delà de 2024

Le cabinet de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a donné au début de l'été comme directive "de poursuivre l'évaluation du NH90 TTH jusque avril 2024 en collaboration avec l'industrie", a précisé l'une de ces sources à l'agence Belga.

Cette décision renverse celle qui avait été prise en juin 2020, quand la Composante Air avait, pour des raisons budgétaires, réduit le nombre d'heures de vol annuelles effectuées par ces appareils à la livrée verte d'un millier - un chiffre théorique jamais atteint dans la réalité - à 600.

Il avait alors aussi été décidé de ne plus effectuer de mises à jour de ces hélicoptères, contrairement à ceux de la version navale (NFH) affectés à des missions de recherche et de sauvetage ("Search and Rescue", SAR) sur terre et en mer ou en cas d'accident aérien et basés à Coxyde.

Ils devaient donc être progressivement retirés du service, avec un premier hélicoptère qui devait cesser de voler dès cette année.

Mais l'instruction du cabinet de la Défense a rebattu les cartes, a-t-on expliqué de sources militaires.

"Les NH-90 continueront de voler après 2024", a confirmé le commandant sortant de la base de Beauvechain et du 1er wing, le colonel Jean-Didier Vandezande, dans une interview publiée mercredi par le journal 'L'Avenir'.