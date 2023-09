Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a effacé son regain de la veille

Ageas (36,31) ne gagnait plus que 0,17%, KBC (58,56) ayant porté son recul à 1,48% tandis que AB InBev (52,48) gagnait de justesse 0,04%.

Ackermans (141,20) et D'Ieteren (153,60) se dépréciaient de 1,19 et 1,16%, Aedifica (59,35) reculant de 1,08% tandis que Elia (103,40) et Proximus (7,32) étaient en hausse de 1,08 et 0,47%.

Bpost (4,64) et Care Property Invest (12,56) se distinguaient par ailleurs en bondissant de 3,6 et 4,5%, Cenergy (6,84) et CFE (7,02) chutant de 4,7 et 6,6%, Keyware Tech. (0,90) et Atenor (17,00) de 5,7 et 3,7%, Unifiedpost (3,26) de 3,5%.

Après avoir chuté de 6%, Biosenic (0,03) avait viré de 3,7% à la hausse rejoignant Hyloris (11,60) qui progressait de 1,7% après résultats, Biocartis (0,3225) gagnant 2,4%.

Celyad (0,72) et Oxurion (0,0014) plongeaient enfin de 12,8 et 6,7%, MDxHealth (0,285) et Onward Medical (4,32) abandonnant 5,6 et 3,3%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0705 USD, contre 1,0715 dans la matinée et 1,0710 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 57.645 euros, en progrès de 100 euros.