Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 réduit sa perte après une ouverture négative

Aperam (27,01) et Umicore (24,14) reculaient de 1,1 et 0,4%, Solvay (109,65) et arGEN-X (480,20) cédant 1,2 et 0,4% tandis que UCB (82,58) était en hausse de 0,3%.

Aedifica (59,40) et WDP (25,04) reculaient de 1 et 0,6% tandis que Proximus (7,31) gagnait 0,3%.

Unifiedpost (3,30) et Greenyard (6,04) abandonnaient par ailleurs 2,4 et 3% tandis que Euronav (14,40) cédait un peu plus de 1,7%, le regain de DEME (106,40).

Bpost (4,764) se distinguait en bondissant de 6,4%, Care Property Invest (12,54) progressant de 4,3% après résultats.

Après avoir chuté de 6%, Biosenic (0,0284) avait viré de 6,8% à la hausse rejoignant Hyloris (11,90) qui progressait de 4,4% après résultats.

Celyad (0,77) et Sequana Medical (3,18) chutaient de 6,8 et 5,1%, Nyxoah (7,16) reculant de 2,2%, IBA (10,54) et MDxHealth (0,297) de 1,6%.

L'euro s'inscrivait à 1,0715 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0710 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 57.570 euros, en progrès de 25 euros.