Bruce Springsteen reporte ses concerts de septembre à cause de "symptômes d'un ulcère"

Le "Boss", 73 ans, suit un traitement pour cette maladie, et "ses conseillers médicaux ont décidé qu'il devait reporter le reste de ses concerts de septembre", a indiqué son équipe sur sa page Instagram.

Bruce Springsteen, à la réputation de bête de scène, a déclaré qu'annuler ces représentations lui "brisait le coeur", tout en promettant à ses fans d'être "de retour bientôt".

Il est en tournée avec ses musiciens, le "E Street Band", depuis le début de l'année. Il avait déjà annulé deux dates en août pour cause de "maladie", sans en préciser alors la nature.

Le chanteur du New Jersey, dont l'impressionnante galerie de tubes comprend "Streets of Philadelphia" ou "Dancing in the Dark", est extrêmement populaire aux Etats-Unis.

Né dans une famille napolitano-irlandaise d'origine ouvrière, il met en musique le quotidien des Américains, avec des influences rock, country, blues ou même soul.

Oscarisé pour "Streets of Philadelphia", il a accumulé les récompenses au cours d'une carrière fleuve, et vendu plus de 150 millions de disques.

A lui seul, l'album "Born in the USA" s'est écoulé à 30 millions d'exemplaires.