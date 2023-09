Bruxelles accueille le Concours Européen pour Jeunes Scientifiques du 13 au 15 septembre

Au total, 136 petits génies, âgés de 14 à 20 ans et issus de 36 pays, viendront présenter leurs innovations au grand public. Parmi les projets qui seront défendus lors de cette foire scientifique, on relève notamment: "Les causes environnementales du développement des tumeurs cérébrales", "La production alternative d'hydrogène" ou encore un "Kit multi-robots pour la détection de victimes de tremblements de terre dans les débris".

Les participants pourront gagner des prix prestigieux tels que des visites de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), de l'Agence spatiale européenne (ESA) ou encore des récompenses de 3.500 euros pour le 3e prix, 5.000 euros pour le 2e et 7.000 euros pour le 1er prix.

En Belgique, selon une étude de Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA), seul un étudiant sur cinq choisit une orientation STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) dans l'enseignement supérieur, ce qui confère au pays le troisième score le plus bas au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Parmi les étudiants entamant ces études, 22% étaient des femmes en 2015.