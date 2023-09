France : l'Insee relève sa prévision de croissance du PIB à 0,9% pour 2023

Cette révision fait suite à un deuxième trimestre qui s'est distingué par un rebond inespéré de 0,5% du produit intérieur brut (PIB) grâce à des exportations dynamiques.

Cette embellie serait toutefois suivie d'un net ralentissement, avec une hausse du PIB de 0,1% au troisième trimestre et de 0,2% au quatrième. Si bien que la croissance annuelle resterait ainsi bien en deçà de celle de 2,5% enregistrée en 2022, année qui se situait encore dans le sillage de la reprise post-Covid.

Sur le front des prix, l'Insee prévoit que l'inflation reflue à 4,2% sur un an en décembre, après avoir dépassé 6% en début d'année. Elle s'établirait à 5% en moyenne annuelle (contre 5,2% en 2022).

Cet essoufflement vaudrait également pour les prix alimentaires, dont la hausse atteindrait 7,2% sur un an en décembre. Dans ce secteur, les prix avaient enregistré des envolées à deux chiffres, avoisinant les 16% sur un an en mars et poussant les ménages à consommer moins.