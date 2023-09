Gare du Midi: le secteur hôtelier salue le plan et en veut autant pour celle du Nord

La BHA a par ailleurs insisté pour que les efforts portent sur toutes les gares bruxelloises et en particulier sur la gare du Nord qui compte elle aussi près de 2.000 chambres d'hôtel à proximité immédiate.

"La gare du Midi est, avec l'aéroport de Zaventem, la porte d'entrée des touristes, hommes et femmes d'affaires internationaux, non seulement vers notre capitale, mais aussi vers la Flandre et la Wallonie. Elle constitue la première et la dernière impression que nous laissons aux visiteurs de leur passage dans nos Régions, dans notre pays. Au-delà des questions sécuritaires, la BHA insiste sur l'enjeu de l'aménagement et de la rénovation de la gare elle-même et de ses abords", a encore fait valoir l'association.

Pour celle-ci, à court terme, l'accueil, la signalétique, la liaison piétonne avec le centre, la desserte taxi méritent des actions immédiates.