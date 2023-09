Inondations 2021 - Deux ans après les inondations, le musée de la rue Renier va rouvrir à Verviers

Il restera ensuite à installer au rez-de-chaussée la scénographie, qui a nécessité un colossal travail d'inventaire, une campagne de restauration d'œuvres endommagées et de nombreuses études.

Le travail se poursuivra après la réouverture au public avec l'installation de réserves modernisées et repensées dans les étages.

"En parallèle, nous avons poursuivi le chantier concernant le futur Musée Biolley", a encore expliqué l'échevin. "Celui-ci deviendra le lieu dans lequel le musée en transition, qui ouvrira ses portes en janvier 2024, s'établira définitivement à l'horizon 2028. L'implantation rue Renier, où s'ouvrira le musée en transition, se transformera alors en réserve du Musée Biolley".

Au total, c'est environ 450.000 euros qui auront été investis dans les travaux de réouverture, dont 172.000 euros supportés par les assurances.

Afin de réduire sa part communale, Verviers a répondu à deux appels à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles ayant pour but de venir en aide aux infrastructures culturelles touchées par les inondations. Les dossiers introduits ont tous été acceptés: ils portaient sur la restauration des œuvres et sur les travaux de gros œuvre et d'électricité.