Intempéries - Opération de sauvetage de villageois bloqués en Grèce

Soixante-quatre personnes "sont bloquées dans les villages d'Agia Triada, de Kalyvia et de Kalogriana", près de Karditsa, a déploré Vassilis Kikilias, le ministre de la Protection civile et de la Crise climatique, soulignant que "six personnes sont portées disparues".

"Sur le plan opérationnel", la circulation est "très difficile entre Trikala et Karditsa", le long d'un cours d'eau en crue sur lequel "un barrage a été rompu", a-t-il précisé.

La plaine de Thessalie, la plus importante de Grèce, traversée par de longues rivières, s'est transformée en "un immense lac", s'est exclamé Yannis Artopios, le porte-parole des pompiers grecs, sur Ert, la télévision publique.

Un pont près de la ville de Farsala, sur l'Enipeas, une rivière locale, s'est effondré, selon un journaliste de l'AFP.

Le porte-parole du gouvernement, Pavlos Marinakis, a précisé qu'en raison du "niveau élevé de l'eau" il est problématique d'accéder à Palamas et dans les villages proches de Metamorfosi, de Vlohos et d'Agia Triada "pour en évacuer les habitants".

Selon des reportages et des images de chaînes de télévision, des maisons dans le village de Palamas dans la région de Karditsa et dans les localités avoisinantes sont sous l'eau.

La hauteur de l'eau "a atteint entre 1,5 et 2 mètres" et "les habitants des localités concernées sont bloqués dans leurs maisons sans aucune aide", a raconté Giorgos Sakellariou, le maire de Palamas, à la chaîne de télévision privée Skaï.

Au total, 480 pompiers avec 195 véhicules épaulés par l'armée participent aux opérations de secours dans une région "très difficile" d'accès en raison du niveau élevé de l'eau, a déclaré Vassilis Kikilias.