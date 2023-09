Jupiler Pro League - Thorgan Hazard "impressionné par le mercato et le discours" d'Anderlecht

"Je suis très heureux de signer avec le RSC Anderlecht. J'avais aussi envie de revenir en Belgique avec ma famille", déclare Thorgan Hazard sur le site du RSCA. "J'ai suivi de près l'évolution du club tout au long de l'été et j'ai été impressionné par le mercato, par la qualité du noyau et par le discours du club. Je voulais vraiment faire partie de ce projet et j'ai hâte d'apprendre à connaître tout le monde et également de redécouvrir le championnat belge", ajoute le Brainois, 12e recrue estival des Mauves.

"Au RSC Anderlecht, nous avons de grandes ambitions pour l'avenir. L'arrivée de Thorgan Hazard en est une nouvelle preuve", se félicite Jesper Fredberg, le CEO Sports d'Anderlecht. "Thorgan est un international belge, expérimenté et il correspond au profil que nous recherchions : il est fort techniquement, offensif et possède également un aspect physique et agressif dans son jeu. Et surtout, il a encore très envie de réussir avec nous. Nous sommes impatients de construire l'avenir avec ce groupe".

Coleader du championnat avec 13 points, Anderlecht ira à Courtrai, lanterne rouge, après la trêve internationale, le 17 septembre pour le compte de la 7e journée de D1A.