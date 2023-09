Lancement réussi pour une mission lunaire du Japon

Après trois reports depuis fin août en raison d'une météo défavorable, la fusée H-IIA de l'agence spatiale nippone Jaxa a décollé jeudi comme prévu à 08h42 (1h42 en Belgique) depuis la base de lancement de la Jaxa à Tanegashima (sud-ouest), au bord de l'océan Pacifique.

La fusée transportait notamment un petit module lunaire baptisé SLIM (Smart Lander for Investigating the Moon) et surnommé "Moon Sniper", censé se poser dans quatre à six mois sur la Lune avec une haute précision, à 100 mètres maximum de sa cible contre plusieurs kilomètres habituellement.

Environ 47 minutes après le décollage, la séparation de SLIM du reste de la fusée s'est déroulée avec succès, ce qui a déclenché une explosion de joie et d'applaudissements dans le centre de contrôle de la Jaxa, selon des images en direct diffusées sur YouTube.

En cas d'alunissage réussi, SLIM devra aussi mener à l'aide d'une caméra multispectrale des analyses de la composition de roches censées provenir du manteau lunaire, la structure interne de la Lune encore très mal connue.

XRISM, un satellite astronomique développé conjointement par la Jaxa, la Nasa américaine et l'Agence spatiale européenne pour une mission d'imagerie en rayons X et spectroscopie, avait aussi été embarqué à bord de la fusée H-IIA. Sa séparation du lanceur 14 minutes après le décollage a aussi fonctionné.