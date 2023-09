Le centre-ville d'Anvers interdit aux voitures le 17 septembre

Cette année, "Antwerp Shift" proposera également un programme d'information sur la mobilité, une piste d'essai pour les moyens de transport et des réductions auprès de 29 prestataires de services de mobilité. Des jeux et des concours seront organisés sur la Groenplaats, des skybikes seront exposés sur la Grand-Place et des promenades à pied et à vélo seront organisées à travers et autour de la ville. Les habitants de la zone sans voiture pourront également installer un espace brocante devant leur porte.