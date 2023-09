Le déficit surprise du CPAS de Schaerbeek imposera la mise en place d'un plan triennal

Selon Sophie Querton, le déficit pourrait être absorbé via une prise en charge par le Fonds de refinancement des Trésoreries communales de la Région bruxelloise, mais à condition que commune et CPAS s'accordent sur un plan triennal pour les années 2024, 2025, et 2026 garantissant un retour à l'équilibre.

Formellement, le compte 2023 sera présenté en déficit au conseil communal le 18 octobre prochain.