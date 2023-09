Le parlement de la FWB adopte le décret sur l'éducation à la vie affective et sexuelle

Le projet de décret validant l'accord de coopération entre les gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la généralisation de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle a été approuvé jeudi en séance plénière du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l'unanimité, moins trois abstentions chez Les Engagés (René Collin, Pierre Kompany et Mathilde Vandorpe).