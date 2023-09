Memorial Van Damme - Armand Duplantis ne veut plus commettre la même erreur que l'année dernière

"Je pense que c'est possible", a déclaré 'Mondo' Duplantis jeudi lors d'une conférence de presse. "Je n'ai pas encore vu la nouvelle piste mais j'en ai entendu du bien. La vitesse est importante au saut à la perche. Une piste rapide permet de sauter plus haut. Le stade et le public sont fantastiques. Il fera plus chaud qu'à Zurich où j'étais mieux que prévu. Toutes les pièces du puzzle sont là pour faire quelque chose de beau. Je me sens bien et je vais tout donner".

L'an dernier, Duplantis s'était incliné face au Philippin Ernest John Obiena à Bruxelles. "Chaque année est différente", dit le Suédois. "Ce qui s'est passé l'année passée n'a rien à voir avec demain, mais cela trotte quand même dans un coin de ma tête. Mentalement, je n'ai pas bien vécu la fin de la saison dernière, je me suis un peu relâché. Je ne referai pas cette erreur. En tout cas, cela me donnera une motivation supplémentaire. J'espère que les spectateurs de l'année dernière seront à nouveau présents, car je veux leur montrer quelque chose de complètement différent".

Duplantis a aussi jeté des fleurs à Ben Broeders, son compagnon d'entraînement, qu'il estime capable de battre le record de Belgique (5m85). "Ben doit juste faire le bon saut au bon moment. Il sera sans doute encore plus motivé au Memorial que dans n'importe quel autre meeting".