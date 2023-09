Memorial Van Damme - Femke Bol courra sans pression: "Cela fait du bien d'être invaincue"

Depuis août 2020, la compagne du perchiste Ben Broeders est invaincue sur le 400 mètres haies en Ligue de Diamant. Elle vise vendredi soir une 18e victoire de suite. "Cela fait du bien d'être invaincue. Il faut quand même être au rendez-vous à chaque fois, parce qu'il y a toujours de bons adversaires. On verra combien de temps encore va durer cette série. Je suis très contente d'être au Memorial. Les deux dernières années, j'étais venue supporter Ben et j'ai vraiment aimé l'ambiance" a déclaré Bol, qui a remporté l'or sur le 400 mètres haies et le 4x400 mètres mixte lors des derniers Mondiaux de Budapest.

Également présente en conférence de presse, Yaroslava Mahuchikh, 21 ans, a récemment offert le titre mondial en saut en hauteur à l'Ukraine. "Je suis heureuse d'avoir pu rendre heureux le peuple ukrainien et les soldats de notre pays en ces temps difficiles" a-t-elle déclaré. Depuis le début du conflit en Ukraine, Mahuchikh s'entraîne en Belgique et le Memorial devrait donc être un moment particulier pour elle. "Cela fait presque deux ans que je suis ici. La Belgique est devenue une deuxième maison". Après avoir amélioré son record personnel à 2m05 l'an dernier, l'Ukrainienne vise encore plus haut. "J'espère pouvoir améliorer à nouveau mon record. Et je veux de nouveau tenter de battre le record du monde (2m09, ndlr.)".