Mondiaux d'aviron - Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe manquent la finale A et les premiers tickets olympiques

Sur un bassin particulièrement venteux et difficile, le duo belge a longtemps occupé la 6e et dernière position. Ce n'est qu'à l'approche des 1.500m qu'il a réussi à dépasser les Polonais, bouclant son 2.000 m en 6:55.95, à plus de 14 secondes des vainqueurs irlandais McCarthy-O'Donovan. Les champions olympiques de Tokyo ont devancé les Tchèques Simanek-Vrastil ainsi que les Norvégiens Benske-Tjoem. Vyvey et Van Zandweghe n'ont signé que le 10e chrono des demi-finales, ce qui leur laisse un mince espoir de s'imposer dans la finale B samedi. La Belgique y concourra pour les places 7 à 12 avec le Mexique, la Pologne, la Chine, la Nouvelle-Zélande et l'Allemagne.

Plus tard dans la journée, les skiffeurs Tim Brys (open) et Marlon Colpaert (poids légers), ainsi que le deux de couple d'Aaron Andries et Tristan Vandenbussche, tous éliminés en quarts de finale, disputeront leur course de qualification pour les finales C (places 13 à 18) ou D (places 19 à 24).

Deux autres événements permettront encore de se qualifier pour Paris: lors des régates qualificatives européennes (2 places), fin avril 2024 à Szeged en Hongrie, et lors des finales mondiales de qualification (2 places), en mai 2024 à Lucerne en Suisse.