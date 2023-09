Présidentielle au Nigeria: l'opposition va saisir la Cour suprême

Mercredi, après 10 heures de lecture de son jugement, la cour d'appel d'Abuja a déclaré sans fondement les requêtes du principal parti d'opposition, le parti démocratique du peuple (PDP), et du parti travailliste (LP), qui dénoncent fraudes et irrégularités.

À l'issue du scrutin dans le pays le plus peuplé d'Afrique, le candidat du Congrès des progressistes (APC) et ex-gouverneur de Lagos, Bola Ahmed Tinubu, 71 ans, a été déclaré vainqueur avec 37% des suffrages. Il a devancé l'ancien vice-président Atiku Abubakar (29%) du PDP, et le candidat travailliste Peter Obi (25%).

M. Abubakar a indiqué avoir demandé à ses avocats de porter le contentieux devant la Cour suprême.

"Nous avons peut-être perdu une bataille hier mais la guerre est toujours devant nous", a-t-il dit dans un communiqué, se disant confiant dans la victoire pour "restaurer la confiance dans notre système électoral".

L'équipe juridique du Parti travailliste a également annoncé son intention de saisir la plus haute juridiction du pays.

Par le passé, les élections au Nigeria ont souvent été entachées par des allégations de fraude et des contestations en justice mais aucun tribunal n'a annulé une élection présidentielle depuis le retour du Nigeria à la démocratie après le régime militaire en 1999.

Les partis d'opposition et des électeurs affirment que les défaillances du système électronique lors du téléchargement des résultats ont permis la manipulation du scrutin.