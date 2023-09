Procès des attentats à Bruxelles - Début jeudi des plaidoiries de la défense sur les peines

Ce sera ensuite au tour des conseils de Salah Abdeslam, suivis de ceux de Bilal El Makhoukhi. Vendredi, Les avocats d'Osama Krayem précéderont ceux de Sofien Ayari et d'Hervé Bayingana Muhirwa. Les plaidoiries de la défense se termineront lundi avec les représentants de Ali El Haddad Asufi. Tous ont annoncé des prises de paroles comprises entre une et trois heures pour chaque homme assis dans le box.

Au terme des plaidoiries, chaque coupable aura droit à un dernier mot avant que le jury ne se retire pour délibérer sur les peines.

Fin juillet, six des dix accusés (Oussama Atar, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Bilal El Makhoukhi et Ali El Haddad Asufi) ont été reconnus coupables d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste ainsi que de participation aux activités d'un groupe terroriste. Deux autres (Sofien Ayari et Hervé Bayingana Muhirwa) ont été uniquement déclarés coupables de ce dernier chef.

Pour les six premiers, le parquet a requis la réclusion à perpétuité assortie de 15 ans de mise à disposition du tribunal de l'application des peines (TAP) et d'une déchéance de la nationalité belge quand cela était possible. Le ministère public a réclamé le renvoi de Sofien Ayari à la peine prononcée à son encontre dans le dossier de la rue du Dries, soit 20 ans. Il demande donc qu'aucune peine ne soit prononcée à l'encontre du Tunisien. Pour Hervé Bayingana Muhirwa, les procureurs ont demandé une peine de 10 ans et une déchéance de la nationalité belge.