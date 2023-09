Qualifications Euro 2024 - Les Pays-Bas surclassent la Grèce , la France trop forte pour l'Irlande

Pour cette première trêve internationale de la saison, la France a poursuivi son sans-faute en éliminatoires du prochain Euro et enchaîné une cinquième victoire en autant de matches. Les hommes de Didier Deschamps ont pris l'avantage grâce à une frappe des 30 mètres d'Aurélien Tchouaméni (20e). Le nouveau joueur de l'Inter Marcus Thuram a creusé l'écart (48e).

Les Pays-Bas, qui ne disputaient que leur troisième match dans ces qualifications, ont fait plier la Grèce en une mi-temps. Marteen De Roon sur corner (17e), Cody Gakpo (31e) puis Wout Weghorst (39e) ont permis aux Néerlandais de repasser 2e du groupe avec 6 points, derrière la France (15 points).

Dans les autres groupes, la Pologne a battu les Îles Féroë (2-0) avec un doublé de Robert Lewandowski, mais est toujours classée derrière l'Albanie et la Tchéquie, qui se sont quittées sur un nul (1-1) au même moment dans le groupe E.

À égalité de points (7) avant le match, Serbes et Hongrois se disputaient la tête du groupe G et c'est la Hongrie qui a remporté ce duel (1-2). Plus tôt, la Lituanie et le Monténégro avaient partagé les points (2-2).

Dans le groupe H, la Finlande, déjà leader, a battu le Kazakhstan en déplacement (0-1) et compte désormais 12 points. C'est deux de plus que le Danemark, qui a facilement disposé de Saint-Marin (4-0) avec le nouvel Anderlechtois Kasper Schmeichel dans les buts, et que la Slovénie, supérieure à l'Irlande du Nord (4-2) malgré un but du nouveau joueur du Standard Isaac Price.