The Wonder, un nouveau festival dédié à l'économie durable, voit le jour à Bruxelles

"Pour avancer positivement, notre société a cruellement besoin d'entreprises audacieuses et engagées (tant les PME que les grands acteurs)", souligne Xavier De Poorter, co-initiateur du festival. "Et parallèlement à cela, d'un environnement entrepreneurial adapté aux enjeux. C'est-à-dire, d'avoir la capacité d'innover, d'engager de nouveaux talents, de trouver des financeurs à long terme, de rencontrer de 'nouveaux consommateurs', de nouer des partenariats et changer d'échelle?".

Le programme du festival est divisé en plusieurs thématiques allant de la mobilité à l'emploi, en passant par l'énergie, l'alimentation et l'entreprenariat durable. Des conférences, ateliers et tables-rondes animées par des experts aborderont ces sujets d'actualité. Une "job fair", à destination des chercheurs d'emploi, ainsi qu'une soirée networking sont également au programme.

The Wonder se déroulera du 25 au 28 septembre en format digital, via le site www.thewonder.be, et en présentiel du 29 au 30 septembre à la Maison de la Poste, à Tour et Taxis.