Tour de Grande-Bretagne - Van Aert gagne après une surprenante échappée dans le final: "C'était une plaisanterie"

"Je suis très heureux" a indiqué Van Aert à propos de sa 3e victoire de la saison. "C'est toujours un peu difficile de réaliser ce genre de plan. Quand vous parvenez à l'exécuter de cette manière, ça donne évidemment beaucoup de satisfaction. C'est encore une fois une très bonne journée pour l'équipe et j'en suis très fier".

Jumbo-Visma a remporté les quatre premières étapes au sprint avec Olav Kooij, mais a tenté une nouvelle stratégie cette fois-ci. Kooij a laissé l'écart se creuser en tête du peloton lorsque Van Aert a attaqué. "Hier soir, en discutant de la stratégie, nous avons remarqué les derniers virages dans le final et ce plan a émergé" a révélé Van Aert. "J'ai d'abord suggéré cette idée en guise de plaisanterie, puis nous avons commencé à y réfléchir. Nous avons tenté quelque chose de nouveau. C'est la beauté du cyclisme. Ce sport est souvent ennuyeux et prévisible et c'est agréable de pouvoir mettre un peu de piment dans tout ça".

Van Aert est également le nouveau leader du général d'une course qui se termine dimanche à Caerphilly, au Pays de Galles. Il a trois secondes d'avance sur les sprinteurs derrière lui.