Tour d'Espagne - Molano enlève la 12e étape, Kuss reste en rouge

Molano s'est imposé au sprint devant l'Australien Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) et le Néerlandais Boy van Popple (Intermarché-Circus-Wanty).

Le Portugais Rui Oliveira (UAE Team Emirates) et Edward Theuns, le premier Belge de l'étape, complètet le top 5 d'une étape au terme de laquelle l'Américain Sepp Kuss (Jumbo-Visma) a conservé son maillot rouge de leader du général.

Remco Evenepoel, 24e de l'étape, reste 3e du général à 1:09 de Kuss.

Deux coureurs, le Néerlandais Jetse Bol (Burgos-BH) et l'Espagnol Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) sont sortis après 2,5 km de course et ont été repris à 44 km de l'arrivée. Le peloton est ensuite resté groupé jusqu'à l'arrivée, où Molano a signé sa 24e victoire en carrière, la 2e sur la Vuelta après un succès d'étape l'an dernier.

Samedi, les favoris pour le classement général auront l'occasion d'en découdre dans les Pyrénées. La 13e étape aura des allures de Tour de France avec un départ à la station de ski de Formigal avant de franchir la frontière française pour arpenter les routes du Col de l'Aubisque et du Col de Spandelles puis une arrivée au sommet du Tourmalet (18,9 km à 7,4%), le toit de cette Vuelta à 2.115 mètres d'altitude.