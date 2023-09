Un chantier à 30 millions d'euros pour moderniser Aqualibi, qui rouvrira le 22 décembre

Les responsables du parc d'attractions Walibi (Wavre) ont présenté jeudi le chantier en cours pour moderniser le parc aquatique Aqualibi. Celui-ci est fermé depuis le 28 août et rouvrira le 22 décembre prochain, lorsqu'il sera équipé d'une nouvelle tour de 4 toboggans --uniques dans le Bénélux, selon les responsables-- et sera étendu de 1.000 m2, passant à une surface totale de 8.000 m2. En plus des quatre nouvelles attractions, les travaux s'inscrivent dans la trajectoire "zéro carbone" de Walibi: l'isolation sera renforcée, de nouveaux systèmes de chauffage installés, et 5.442 panneaux photovoltaïques seront placés par Engie, notamment sur des carports couvrant plus de 600 places de parking. L'investissement s'élève à 30 millions d'euros.