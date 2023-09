Une délégation de hauts responsables chinois va se rendre en Corée du Nord

Pyongyang célèbre le 9 septembre les 75 ans de la proclamation de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), le nom officiel de la Corée du Nord.

Une délégation menée par le vice-Premier ministre chinois Liu Guozhong se rendra pour l'occasion à Pyongyang.

"Cette visite sera assurément couronnée de succès et favorisera l'approfondissement et le développement des relations" entre la Chine et la Corée du Nord, a assuré devant la presse une porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning.

Les deux pays "ont toujours maintenu une tradition d'échanges amicaux", a-t-elle souligné.

Pékin est depuis longtemps l'allié et le bienfaiteur économique le plus important de la Corée du Nord, leur relation ayant été forgée dans le bain de sang de la guerre de Corée dans les années 1950.

La Corée du Nord - sous le coup de sanctions internationales en raison de ses programmes balistique et nucléaire interdits - s'est encore davantage isolée en 2020, quand elle a fermé ses frontières en réponse à la pandémie de Covid-19.

Le mois dernier, le premier vol commercial international de la Corée du Nord depuis trois ans a atterri à Pékin et Pyongyang a également autorisé une délégation d'athlètes à participer à une compétition de taekwondo au Kazakhstan en août.

Cette annonce d'une visite d'une délégation chinoise en Corée du Nord intervient après le déplacement en juillet dans ce pays d'un responsable chinois et du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, pour assister à un défilé militaire.

Cette visite était alors menée par Li Hongzhong, un membre du Bureau politique du Parti communiste chinois.