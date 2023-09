Allemagne: enquête après des actes de sabotage présumés sur des voies ferrées

"La nuit dernière, des conduits de câbles sur des voies ferrées ont été incendiés à trois endroits à Hambourg", précise la police locale, estimant que "ces actes criminels pourraient être motivés par des raisons politiques".

Tous les incendies ont pu être éteints par les pompiers. Les autorités ont lancé un appel à témoins.

Le sabotage a provoqué le chaos, la compagnie allemande de chemins de fer Deutsche Bahn faisant état d'annulations et de retards dans le trafic très dense entre Hambourg et Berlin, et dans le reste de la région.

Une lettre anonyme publiée sur le site d'extrême gauche Indymedia a revendiqué l'action, affirmant que le "sabotage" avait été effectué pour protester contre "l'exploitation néocoloniale et l'extraction de matières premières qui détruisent la terre".

Cette perturbation ferroviaire dans le nord de l'Allemagne intervient au lendemain de l'interruption du trafic ferroviaire à Munich, dans le sud cette fois, après qu'une ligne électrique a été endommagée.

La police de Munich a déclaré enquêter sur un conducteur de pelleteuse âgé de 25 ans qui aurait arraché la ligne alors qu'il effectuait des travaux de construction sur la voie.