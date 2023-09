BNXT League - Rey Idowu renforce le secteur intérieur de Liège

Idowu, 25 ans, a été formé au sein des universités d'Illinois et de Tulsa aux États-Unis avant de vivre sa première saison comme professionnel sous le maillot de Shumen en Bulgarie la saison dernière. En 29 rencontres, il a compilé 12,2 points et 7,6 rebonds en 27,8 minutes de moyenne.

"Dès le premier jour, Rey est arrivé en forme et prêt à jouer. Il se comporte de manière très professionnelle et c'est un homme de caractère qui se consacre entièrement à l'équipe. J'aime son désir de poser des questions, d'apprendre et de s'améliorer. Il apporte beaucoup d'énergie, de physique et d'athlétisme à notre groupe. On a l'impression que sa batterie ne s'épuise jamais", a déclaré Alex Zampier, l'entraîneur liégeois, cité dans le communiqué.

Liège avait déjà frappé un gros coup mercredi dernier avec l'arrivée du Belgian Lion Manu Lecomte.