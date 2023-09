Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine en hausse, Ageas et D'Ieteren en tête

Solvay (106,75) et UCB (82,52) reculaient de 1,07 et 0,39%, Galapagos (34,57) cédant 0,12% alors que arGEN-X (484,70) progressait de 1,15%. Belysse (0,848) et Kinepolis (43,00) s'appréciaient par ailleurs de 4,7 et 2,2% alors que EVS (25,45) et Shurgard (40,46) reculaient de 2,5 et 2,1%, Atenor (16,65) et Unifiedpost (3,15) perdant 2 et 3,4%.

Biosenic (0,026) chutait enfin de 6,5% tandis que Biocartis (0,31) reperdait 3,9%, Biotalys (5,42) abandonnant 2,2% alors que Oxurion (0,0015) remontait de 7,1%, Celyad (0,772) et Hyloris (11,90) de 7,2 et 2,6%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0720 USD, contre 1,0710 dans la matinée et 1,0705 la veille. Le lingot se négociait autour de 57.800 euros, en progrès de 155 euros.