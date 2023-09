Bourse de Bruxelles - Rebond avorté pour le BEL 20 et ses voisins européens

Aperam (26,95) et arGEN-X (486,00) progressaient de 1,4% alors que Solvay (106,10) et UCB (82,66) reculaient de 1,7 et 0,2%, Galapagos (34,55) de 0,2%.

Umicore (23,30) était négative de 1,2% comme KBC (57,84), AB InBev (51,91) cédant 1,1% comme Sofina (202,80).

Barco (19,51) et Proximus (7,28) valaient 0,6% de moins que jeudi, Aedifica (58,90) et Melexis (82,40) se dépréciant de même de 0,7 et 0,4%.

Atenor (16,10) et Accentis (0,028) abandonnaient par ailleurs 5,3 et 2,8% alors que Immobel (32,55) remontait de 2%.

Kinepolis (42,50) récupérait 1,1% à l'inverse de Agfa-Gevaert (2,01) et EVS (25,60) qui reculaient de 1,5 et 1,9%.

Biosenic (0,0246) chutait enfin de 11,5% tandis que Biocartis (0,31) reperdait 3,9%, Biotalys (5,42) et Sequana Medical (3,21) abandonnant 2,2 et 2,1% alors que Oxurion (0,0015) récupérait 7,1%.

L'euro s'inscrivait à 1,0710 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0705 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 57.760 euros, en progrès de 115 euros.