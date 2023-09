Bruxelles s'éveille à l'heure vintage avec le Sablon Design Market

Parmi ceux-ci, les chineurs retrouveront au détour d'une allée ici les pièces fastes des années 1970 et le design italien du marchand limbourgeois Koen Steen, là les meubles scandinaves du Cartel de Bruxelles. L'éclectisme de Selective Collection, la décoration d'intérieur du Maga - Vintage, les pièces milieu de siècle d'Igmar Stuer ou encore le petit mobilier et les sculptures de Sylvain Berkowitsch inviteront les chercheurs de trésors à battre le pavé bruxellois, tandis que la Welcome Gallery plongera les badauds dans les années '50 à '70.

Et si le meuble est roi cette année, luminaires, maroquinerie, céramique, bijoux anciens et verrerie seront également de la partie.

L'événement se veut ouvert à toutes les bourses, des objets à dégoter en seconde main aux pépites rares sur le marché. Il mise toutefois sur quelques têtes connues de la télévision pour casser l'image élitiste de ce type de salon. L'antiquaire Alexandra Morel (de l'émission "Affaire Conclue") sera de la partie pour la troisième année consécutive, tout comme son acolyte bruxellois Stéphane Vanhandenhoven.

L'Institut Jeanne Toussaint viendra par ailleurs présenter le travail de ses apprentis en bijouterie et autre maroquinerie, tandis que la salle de vente franco-belge Millon proposera des estimations gratuites.

Quelque 10.000 curieux avaient déambulé sur les pavés du Sablon lors des éditions précédentes.