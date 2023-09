Coupe de Belgique - Ostende domine logiquement les amateurs de Ganshoren et verra les 16e de finale

Ostende a ouvert le score dès la 2e minute de jeu avec un but de Ewan Henderson sur corner. Après une main dans la surface, Daniel Perez a fait le break sur penalty (39e). En seconde période, Mohamed Berte s'est offert un doublé et a inscrit les troisième et quatrième buts (64e, 80e). En toute fin de match, David Atanga a enfoncé un peu plus les amateurs en marquant un nouveau but (90e).

Samedi, les barrages se poursuivent et d'autres formations de Challenger Pro League entreront dans la compétition: Zulte Waregem recevra Saint-Léonard et le Lierse accueillera Ninove. Beveren se déplacera à Virton, le Beerschot à Lokeren-Temse, le Patro Eisden à Hoogstraten, Deinze sur le terrain de l'Olympic Club Charleroi et le RFC Liège à La Louvière. Les 16 clubs de Jupiler Pro League entreront dans la compétition au tour suivant, en 16e de finale. Le tirage au sort aura lieu lundi.