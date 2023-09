Deplhine Girard remporte le prix du public à la Mostra de Venise avec "Quitter la nuit"

Le premier long-métrage de la réalisatrice belge, porté par Veerle Baetens, Selma Alaoui et Guillaume Duhesme, a remporté le prix aux Venice Days (Giornate degli Autori), une section parallèle de la Mostra internationale de Venise.

Formée à l'Insas, à Bruxelles, Delphine Girard est une réalisatrice belge née au Québec. Le court-métrage duquel s'inspire "Quitter la nuit", "Une sœur", a été nommé aux Oscars en 2020, et avait raflé, deux ans plus tôt, quatre prix au Festival international du film francophone (FIFF).

Le palmarès de la 80e édition de Venise, avec notamment un film belge en sélection officielle: "Holly", cinquième long-métrage de la réalisatrice flamande Fien Troch, sera dévoilé samedi soir. Le festival est marqué cette année par la grève historique menée par des scénaristes et des acteurs à Hollywood, qui revendiquent une juste rémunération et l'encadrement de l'utilisation de l'intelligence artificielle ainsi que des polémiques concernant la sélection de trois cinéastes visés par le mouvement #MeToo, à savoir Luc Besson, Roman Polanski et Woody Allen.