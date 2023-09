Diables Rouges - Tedesco lève un coin du voile: Casteels et Lukaku titulaires contre l'Azerbaïdjan

Des doutes subsistaient quant à la présence de Lukaku. Après un été agité au niveau du mercato, il n'a trouvé refuge que fin août à l'AS Rome, avec qui il a déjà débuté. "Romelu est notre capitaine et il est très important pour l'équipe. Il est prêt à jouer et débutera donc en Azerbaïdjan. Est-ce qu'il peut jouer tout le match? Je ne pense pas", a expliqué Tedesco.

Casteels est la doublure logique de Thibaut Courtois, absent en raison d'une grave blessure, comme dernier rempart. "Je peux confirmer que Casteels sera dans le but", a indiqué Tedesco.

Comme contre l'Autriche et l'Estonie, en juin, Kevin De Bruyne, également blessé, devra être remplacé dans l'entrejeu. Contre l'Autriche, Yannick Carrasco avait occupé sa position. En Estonie, Mike Trésor avait joué à cette place. "De Bruyne est irremplaçable, tant en équipe nationale qu'à Manchester City", a confié le sélectionneur. "Tu dois pallier son absence collectivement. C'est la seule manière. Tous les joueurs doivent contribuer. Quels sont les besoins à sa position, dans le onze? Ensuite, il faut viser l'intensité, la créativité... Un joueur à ce poste doit surgir dans le rectangle, créer du danger et apporter de la profondeur."

Les Diables Rouges comptent 7 points après trois rencontres et occupent la deuxième position du groupe F, à 3 points de l'Autriche, qui a joué un match en plus. L'Azerbaïdjan et l'Estonie, où la Belgique s'est imposée 0-3, n'ont tous deux qu'un seul point (lors de leur partage 1-1 le 17 juin à Bakou) après trois rencontres.