Diables Rouges - Une sélection au complet pour le dernier entraînement avant l'Azerbaïdjan

Vingt-cinq Belges ont finalement fait le déplacement vers la "Terre de feu". Aster Vranckx, capitaine des espoirs, a intégré le groupe in extremis. Le milieu de terrain s'était entrainé mercredi avec l'équipe A pour pallier l'absence d'Orel Mangala. Ce dernier était de retour à l'entraînement collectif jeudi matin, mais dans l'après-midi Vranckx a été ajouté à la sélection. Tedesco apprécie le joueur, qui avait débuté en équipe nationale lors du rassemblement de juin.

Les Diables Rouges comptent 7 points après trois rencontres et occupent la deuxième position du groupe F, à 3 points de l'Autriche, qui a joué un match en plus. L'Azerbaïdjan et l'Estonie, où la Belgique s'est imposée 0-3, n'ont tous deux qu'un seul point (lors de leur partage 1-1 le 17 juin à Bakou) après trois rencontres.