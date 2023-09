Euro de volley messieurs - La Roumanie et la France, premières qualifiées, se recroisent en quarts de finale

La Roumanie a remporté une rencontre très disputée face à la Croatie (FIVB 25). Cette dernière, favorite de la rencontre et menée 2-0, a remporté deux sets consécutifs et écarté une balle de match pour égaliser avant de s'incliner dans la manche décisive (25-17, 25-20, 17-25, 26-28, 15-12). La France a connu moins de difficultés face aux plus modestes Bulgares, classés 31e mondiaux à la FIVB (25-21, 25-21, 25-15).

La Roumanie avait remporté la confrontation face à la France dans la poule D, le 4 septembre dernier, en quatre sets (25-23, 16-25, 25-18, 25-21).

Les quarts de finale auront lieu les 11 et 12 septembre à Varna et Bari (Italie), les demi-finales et la finale les 14 et 16 septembre à Rome.

La Belgique, 21e au classement FIVB, disputera son 1/8e de finale face à la Pologne, numéro 1 mondiale, samedi à 21h00 à Bari. Les Red Dragons avaient terminé 4e du groupe A derrière l'Italie, la Serbie et l'Allemagne. La Pologne a remporté le groupe C avec cinq victoires en autant de matches.