Grand Prix Cycliste de Québec - Une première victoire sur le circuit WorldTour, "c'est énorme" pour Arnaud De Lie

"J'ai essayé de garder des forces pour arriver au sprint, c'était notre objectif", a expliqué le Taureau de Lecheret, qui avait bien étudié les dernières éditions. "J'avais vu que Matthews sortait à chaque fois très tard. J'étais loin mais j'avais encore deux équipiers. J'ai su venir de derrière avec de la vitesse et revenir sur Corbin Strong", le Néo-Zélandais qui a pris la 2e place devant l'Australien Michael Matthews.

En train de reprendre son souffle, après avoir célébré sa victoire les bras vers le ciel en mémoire de Tijl De Decker, De Lie a été interrogé sur le secret de ses performances. "Je ne sais pas quel est le secret mais l'équipe travaille toujours à la perfection. Il me manquait une grande victoire et la voici. Je regarde le GP de Québec depuis tout petit, j'avais 8 ans lors de la première édition. Pouvoir inscrire cette victoire à mon palmarès, c'est énorme", a-t-il savouré.

Dimanche, le diptyque canadien sera complet avec le Grand Prix Cycliste de Montréal, une course au relief plus redoutable, et moins accessible aux sprinteurs. "Cela va être très dur. Lotto Dstny a une meilleure carte avec Maxime Van Gils, qui a montré toute sa classe sur le Tour de France avec une 2e place au Grand Colombier." Arnaud De Lie ne ferme pas la porte pour autant. "Tout peut se passer car j'ai vraiment une excellente condition. Les surprises peuvent arriver, pourquoi pas?"