La famille Lombard a posé ses meubles au CBBD jusqu'en août 2024

"Nous avons retenu ce titre, car le catalogue du Lombard s'adresse à toute la famille, de la très petite jeunesse aux adultes", explique M. Bellefroid. Selon lui, la configuration permet au visiteur de défiler de pièce en pièce dans cet appartement témoin aménagé au second étage du CBBD, sans nécessairement suivre un parcours précis.

Deux espaces se dessinent tout de même. Génération Journal Tintin revient sur le glorieux passé de cet hebdomadaire des jeunes de 7 à 77 ans, dont la première publication, en septembre 1946, marque le début de l'aventure Lombard. Le magazine ayant cessé de paraître à la fin des années '80, Génération Albums Lombard aborde les années où la maison d'édition bruxelloise a dû faire sans l'effigie du héros à la houppette. Tout en restant une référence du Neuvième Art sur la scène franco-belge.

Des repères chronologiques sont repris au sol et des illustrations de Clarke et Johan De Moor enrichissent le contenu de l'expo. De nombreux originaux sont cachés dans les meubles, incitant le public à fouiner dans les armoires pour y observer l'une ou l'autre planche. Ces originaux seront changés à deux reprises, en février et en mai. "Cela offrira une visibilité plus grande des nombreux auteurs du Lombard", ajoute le commissaire de l'exposition, précisant qu'au total, une centaine d'originaux auront été exposés en douze mois.