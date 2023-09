Le dessinateur Pierre Bailly lauréat du Prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles en BD

Le Prix Raymond Leblanc de la jeune création a, lui, récompensé le premier projet du Liégeois Antoine Schiffers. "Katya" évoque le parcours d'une femme en plein conflit tchétchène dans les années 2000. Le jeune auteur recevra 10.000 euros et un contrat d'édition en alternance auprès de trois éditeurs.

Le troisième tome du "Petit Théâtre des opérations", de Julien Hervieux et Monsieur Le Chien, a reçu le Prix Atomium de Bruxelles pour sa mise en avant de la capitale. Parmi d'autres "histoires improbables" des deux Guerres mondiales, cet album retrace "le fait d'armes du baron de Selys Longchamps qui le 20 janvier 1943 a mitraillé les locaux de la Gestapo de l'avenue Louise". Le Prix est doté de 7.500 euros.

Cinq autres récits ont été récompensés d'un Prix Atomium : le roman graphique "Hoka Hey !" (Neyef), la BD historique "Jours de sable" (Aimée de Jongh), la BD documentaire "Junk Food" (Emilie Gleason et Arthur Croque), "Inventures" (Pascal Thivillon), et "Les Femmes du lien" (Vincent Jarousseau et Thierry Chavant).