Le tunnel du Mont-Blanc fermé moins de temps que prévu

Après des discussions avec l'Italie, "nous allons sans doute réduire la période de travaux de cet automne dans le tunnel du Mont-Blanc. On était autour de 15 semaines (...) ce sera sans doute plutôt autour de sept semaines de travaux. (...) Donc une fermeture un peu décalée, une fermeture un peu plus courte du tunnel du mont Blanc", a-t-il déclaré sur France Bleu Pays de Savoie, ajoutant que le calendrier des travaux sera précisé "dans les tous prochains jours".

Des centaines de véhicules légers et de camions transitent chaque jour par le tunnel du Mont-Blanc, ainsi que par le tunnel de Fréjus. Mais, fin août, celui-ci a été interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes après un éboulement spectaculaire de rochers en vallée de la Maurienne (Savoie), un axe majeur entre la France et l'Italie du Nord. Les transporteurs sont invités à passer par Vintimille, plus au sud.