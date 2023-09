Mali: 49 civils et 15 soldats tués dans les attaques d'un bateau et d'une base de l'armée

Soixante-quatre personnes dont 49 civils et 15 soldats ont été tuées jeudi dans deux attaques "terroristes revendiquées" par Al Qaïda et ayant visé un bateau de transport de passagers et une base de l'armée dans le nord du Mali, où un deuil national de trois jours a été décrété à partir de vendredi, a annoncé le gouvernement dominé par des militaires.