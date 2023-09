Mémorial Van Damme - Femke Bol "comme à la maison" à Bruxelles, avec un record du meeting à la clé

Pour Bol, il s'agissait d'une première participation à Bruxelles. "Mais j'ai tout de suite adoré", a-t-elle expliqué. "J'ai même eu droit à un Kinder Bueno, mon en-cas préféré. Cela faisait six mois que je n'en avais pas mangé. Le public était formidable: il était si bruyant que j'avais l'impression de courir à la maison. C'est cool de pouvoir inspirer d'autres personnes, mais je ne suis pas encore habituée à toute l'attention que cela suscite".

Bol n'est pas seulement satisfaite de l'ambiance, mais aussi de sa performance. "Mon chrono est bon pour la fin de la saison", a-t-elle déclaré. "Surtout quand on sait que mes premières haies n'étaient pas bonnes. Après tout, c'est mon troisième chrono de la saison. Je suis super contente de ça. J'ai l'impression d'être relativement reposée, ce qui est une bonne chose, car la finale de la Ligue de Diamant la semaine prochaine à Eugene est la course la plus importante en dehors des championnats du monde. J'ai hâte d'y être. Mais j'ai aussi hâte d'être en vacances", a conclu la Néerlandaise.