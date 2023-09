Mémorial Van Damme - Roger Habsch bat Peter Genyn dans le 100m de para-athlétisme

Roger Habsch a cette fois battu Peter Genyn signant le temps de 20.04 secondes contre 20.85.

Le 16 juillet au stade Charléty de Paris, Peter Genyn était devenu champion du monde en 19.79 secondes, record des championnats, devant Roger Habsch (19.97) qui détient le record du monde en 19.32.

L'Andrimontois Roger Habsch, 44 ans, outre sa 2e place sur 100m a été sacré champion du monde sur 200m en classe T51 en juillet à Paris. Il est double médaillé aux Jeux paralympiques de Tokyo (3e sur 100m et 200m).

L'Anversois Peter Genyn, 46 ans, double champion paralympique du 100m à Rio en 2016 et Tokyo en 2021, a aussi été sacré champion du monde à Doha en 2015 et à Londres en 2017. Il a également remporté l'or aux Jeux paralympiques de Rio et le titre mondial à Doha sur 400m. En juillet aux championnats du monde de Paris, il a terminé 3e du 200m.