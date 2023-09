Météo - Un vendredi caniculaire qui marque l'histoire climatique belge

Le vent sera faible de secteur ouest à sud-ouest ou de direction variable. Au littoral, une légère brise de mer se mettra en place.

Vendredi soir, le temps sera d'abord peu nuageux à serein sur toutes les régions. Dans le courant de la nuit, des champs de nuages bas pourront se former sur le nord du pays. Par ailleurs, un peu de brume ou de brouillard sera possible dans les vallées.

Les minima atteindront 13 à 14 degrés dans les Polders ou dans certaines vallées ardennaises et 19 dans les grandes villes ou sur certaines crêtes de l'Ardenne. Le vent sera faible et variable.

Le coup de chaud qui s'abat sur la Belgique depuis lundi se poursuivra tout le week-end. Samedi, les températures seront comprises entre 26 degrés en Hautes-Fagnes et 30 à 32 degrés en plaine. Le mercure devrait encore tutoyer les sommets dimanche avant une baisse généralisée des températures et le retour d'une météo pluvieuse, plus typique du Plat pays.

Le thermomètre a dépassé, pour le 5e jour consécutif, la barre des 25°C vendredi à 11h00 à Uccle, condition pour que cet épisode météorologique puisse être considéré comme une vague de chaleur.

Jusqu'à lundi, le code jaune pour la chaleur est d'application sur l'ensemble du pays, à l'exception de la région côtière et de la province de Luxembourg.