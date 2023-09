Qualifications Euro 2024 - Le Portugal et l'Écosse réalisent un 15 sur 15, la Croatie écrase la Lettonie

Face à Chypre, 118e au classement FIFA et lanterne rouge du groupe, le milieu de Manchester United Scott McTominay a ouvert la marque (6e). Ses coéquipiers Ryan Porteous (16e) et John McGinn (30e) ont permis à l'Écosse d'être en sécurité dès la demi-heure de jeu. Dans le même groupe, l'Espagne s'était facilement imposée plus tôt dans la soirée (1-7) en Géorgie.

Comme l'Écosse, le Portugal réalise un 15 sur 15 dans le groupe J. La Seleçao a pris les trois points en Slovaquie grâce à un but de Bruno Fernandes (43e). La Slovaquie reste 2e avec 10 points. Derrière, le Luxembourg continue d'être la bonne surprise de ces éliminatoires. Les Grand-Ducaux ont battu l'Islande à domicile (3-1) et comptent également 10 points.

Dans le groupe D, la Croatie a écrasé la Lettonie à Rijeka (5-0) avec notamment un doublé de Bruno Petkovic (3e, 44e). Les finalistes de la dernière Ligue des Nations sont 2e avec 7 points mais deux matches de moins que la Turquie, à 10 points. Cette dernière a failli se faire surprendre par l'Arménie mais a finalement égalisé dans les derniers instants du match (88e) grâce à Bertug Yildirim (1-1).