Qualifications Euro 2024 - L'Espagne étrille la Géorgie , Yamal plus jeune joueur et buteur de la Roja

Après 22 minutes, Morata a ouvert le score de la tête (22e). Les Espagnols ont ensuite profité d'un contre-son-camp de Solomon Kvirkvelia (27e) pour faire le break. Dani Olmo a alourdi le score (38e) juste avant que Morata ne marque encore (40e). En deuxième période, les hommes du Français Willy Sagnol ont sauvé l'honneur grâce à Giorgi Chakvetadze (49e), sans doute bien aidé par les conditions pluvieuses pour tromper Unai Simon, qui a relâché le ballon dans ses filets. Morata s'est ensuite offert un triplé (66e), lancé à droite de la surface par Mikel Merino. Deux minutes plus tard, Nico Williams a conclu une belle action individuelle pour offrir un sixième but à l'Espagne (68e).

Le jeune prodige du FC Barcelone Lamine Yamal a remplacé Dani Olmo (44e) et est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts avec l'Espagne, à 16 ans et 57 jours. Il a ainsi dépassé le record établi par son coéquipier en club et en sélection Gavi, à 17 ans et 62 jours. Lamal est ensuite devenu le plus jeune buteur de l'Espagne, reprenant un ballon de Nico Williams (74e).

L'Espagne, qui ne jouait que son troisième match de qualification après avoir gagné la Ligue des Nations en juin, a remporté sa deuxième victoire et se replace 2e avec six points. L'Écosse reste en tête avec 12 points pris en quatre matches et jouera à Chypre plus tard dans la soirée.