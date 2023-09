Seize agents de police blessés lors d'émeutes en Irlande du Nord

Les forces de l'ordre étaient en train de mener des perquisitions au cours desquelles des armes à feu, des grenades et des explosifs ont été saisis et trois personnes interpellées. Selon la police, l'objectif était d'utiliser ces armes pour commettre des attentats et tuer des policiers. Les enquêteurs n'excluent pas des liens avec le mouvement dissident New IRA.

La situation en Irlande du Nord reste tendue, 25 ans après les accords du Vendredi saint, qui mettait un terme à trente ans de "troubles", opposant les républicains, majoritairement catholiques aux unionistes, majoritairement protestants.