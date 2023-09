SpaceX pourra à nouveau lancer sa fusée Starship après plusieurs ajustements

L'entreprise d'Elon Musk espère pouvoir fabriquer une fusée réutilisable, qui pourrait, entre autres, aller sur Mars. En avril, un essai avait eu lieu pour la première fois et la fusée complète, composée de la capsule Starship et du lanceur Super Heavy, avait décollé. L'essai de l'engin de 120 mètres de haut s'est soldé par une explosion et la destruction du terrain de lancement après moins de quatre minutes.

L'explosion a eu des "causes multiples", indique la FAA vendredi. Des mesures doivent notamment être prises pour éviter que des fuites de carburant et des incendies ne se reproduisent, comme lors du vol d'essai.

SpaceX a indiqué vendredi sur son site web que de nombreuses modifications avaient déjà été apportées à la fusée. Depuis l'essai du mois d'avril, des leçons ont été tirées et différentes améliorations ont été mises en place aussi bien sur la fusée que sur le terrain de lancement. L'entreprise dit avoir toujours travaillé avec un processus de tests, d'ajustements et de nouvelles versions.