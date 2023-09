TC Liège - Une peine de 15 ans requise contre un oncle pédophile

L'enquête avait finalement révélé cinq victimes des faits commis par le principal prévenu. Trois jeunes filles, nièces du prévenu, avaient subi des faits de viols et d'atteintes à l'intégrité sexuelle, alors qu'elles étaient âgées entre 4 ans et 10 ans. Deux jeunes garçons, ses neveux, avaient été incités à la débauche et à participer à des scènes sexuelles.

Les faits auraient été révélés dans l'entourage familial, mais la mère des victimes et leur grand-mère avaient préféré fermer les yeux et ne pas les dénoncer.

Le parquet a requis une peine de 15 ans de prison contre le principal prévenu. Une peine de 2 ans a été sollicitée contre son complice dans les faits de diffusion et détention d'images d'agressions sexuelles commises sur des enfants. La mère et la grand-mère encourent des peines de 18 et 20 mois de prison.

Les avocats de la défense ont sollicité des sanctions assorties de mesures probatoires.

Le jugement sera prononcé le 6 octobre.