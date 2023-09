Tour d'Espagne - Jonas Vingegaard remporte la 13e étape au Tourmalet, journée noire pour Remco Evenepoel

Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté la 13e étape du Tour d'Espagne (WorldTour) courue vendredi sur 135 km entre Formigal et le sommet du Col du Tourmalet en France, le toit de cette Vuelta à 2.115 m d'altitude. Le double vainqueur du Tour de France a devancé ses équipiers, l'Américain Sepp Kuss, qui reste en tête du général, et le Slovène Primoz Roglic pour un triplé Jumbo-Visma. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a lui vécu une journée noire et peut faire une croix sur la victoire finale.