US Open - Joe Salisbury et Rajeev Ram remportent un troisième titre consécutif en double

Le Britannique Joe Salisbury et l'Américain Rajeev Ram ont remporté la finale du double pour la troisième fois consécutive à l'US Open, le dernier Grand Chelem de la saison, vendredi soir à New York. Ils deviennent ainsi le premier duo de l'histoire à réaliser la performance. Les champions en titre se sont imposés en trois sets, 6-2, 3-6, 4-6, face à la paire australo-indienne de Matthew Ebden et Rohan Bopanna qui, à 43 ans, étaient les finalistes de Grand Chelem les plus âgés depuis le début de l'ère Open en 1968.